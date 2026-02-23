Balade ramassage des déchets J’aime la nature propre Place de la mairie Saint-Méen-le-Grand

Balade ramassage des déchets J’aime la nature propre

Saint-Méen-le-Grand

2026-03-07 10:00:00

2026-03-07

2026-03-07

La Ville organise une nouvelle édition de l’opération J’aime la nature propre !

> C’est quoi l’opération J’aime la nature propre ?

C’est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB) via le dispositif écocontribution.

Cette initiative se déroule le temps d’un week-end dans de nombreuses communes en France en mobilisant les citoyens bénévoles soucieux de leur environnement et qui agissent pour préserver et nettoyer la nature.

> Objectifs ?

Favoriser les échanges entre les participants (habitants de la commune ou non), pour mieux vivre la nature ensemble.

> Déroulé ?

Sur place, vous pourrez

– choisir le secteur que vous souhaitez nettoyer (différents plans seront proposés sur place).

– vous équipez avec un sac poubelle, des pinces à déchet (fourni par la mairie)…

– déposer vos déchets à la mairie à la fin de la balade

– profitez d’un pot de l’amitié à partager tous ensemble !

On vous attend nombreux ! .

Place de la mairie Mairie de Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61

