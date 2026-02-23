Balade ramassage des déchets J’aime la nature propre Place de la mairie Saint-Méen-le-Grand
La Ville organise une nouvelle édition de l’opération J’aime la nature propre !
> C’est quoi l’opération J’aime la nature propre ?
C’est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB) via le dispositif écocontribution.
Cette initiative se déroule le temps d’un week-end dans de nombreuses communes en France en mobilisant les citoyens bénévoles soucieux de leur environnement et qui agissent pour préserver et nettoyer la nature.
> Objectifs ?
Favoriser les échanges entre les participants (habitants de la commune ou non), pour mieux vivre la nature ensemble.
> Déroulé ?
Sur place, vous pourrez
– choisir le secteur que vous souhaitez nettoyer (différents plans seront proposés sur place).
– vous équipez avec un sac poubelle, des pinces à déchet (fourni par la mairie)…
– déposer vos déchets à la mairie à la fin de la balade
– profitez d’un pot de l’amitié à partager tous ensemble !
On vous attend nombreux ! .
Place de la mairie Mairie de Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61
