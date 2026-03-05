Balade rando bateau goûter avec Kaouann Port Dinan

Balade rando bateau goûter avec Kaouann

Port 21 Rue du Quai Dinan Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:30:00

fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Vous partez du port de Dinan à pied en direction de la Petite Cité de Caractère de Léhon.

L’itinéraire vous permettra de découvrir la rive gauche de la Rance, beaucoup plus sauvage et préservée que le chemin de halage rive droite. Vous passerez par des bois, sous-bois, et arriverez au cœur du vieux Léhon. Ici, vous pourrez visiter l’abbaye St Magloire et ses jardins fondé au milieu du 9ème siècle, le monastère bénédictin Saint-Magloire de Léhon s’impose rapidement comme un haut lieu spirituel des bords de Rance.

Au pied de l’écluse de Léhon, un petit bateau électrique vous attendra à quai afin de revenir au port en naviguant.

À bord, vous dégusterez un goûter à base de produits locaux (par exemple jus de pomme et cidre bio, crêpes fraîches, confitures bio artisanales, biscuits Gavotte…).

Réservation dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le-Guildo et Sables-d’Or-les-Pins, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver .

Billets à tarifs préférentiels

Adulte 23€ au lieu de 25€

Enfant (7 à 12 ans) 13€ au lieu de 15€ .

+33 2 96 87 69 76

