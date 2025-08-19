Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages Saint-Maixent-l’École

Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages Saint-Maixent-l’École mardi 19 août 2025.

Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-08-19 2025-09-16 2025-09-26

Les balades proposées par La Croisée des Villages sont des moments pendant lesquels les participants explorent les richesses de la faune et de la flore locale, tout en partageant leur passion avec d’autres amateurs. Encadrées par un animateur, ces promenades permettent non seulement de redécouvrir notre magnifique territoire, mais aussi de créer des liens avec les autres participants.

Attention, deux niveaux sont proposés. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 17 94 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages

German : Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages

Italiano :

Espanol : Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages

L’événement Balade & Randonnée avec La Croisée des Villages Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Haut Val De Sèvre