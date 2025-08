BALADE RAPACES Prats-de-Mollo-la-Preste

BALADE RAPACES Prats-de-Mollo-la-Preste jeudi 7 août 2025.

BALADE RAPACES

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 16:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Observation et présentation des plus grandes espèces d’oiseaux d’Europe présentes en Vallespir, leur biologie, les menaces.

.

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 14 32 32

English :

Observation and presentation of the largest European bird species present in Vallespir, their biology and threats.

German :

Beobachtung und Vorstellung der größten europäischen Vogelarten, die im Vallespir vorkommen, ihre Biologie und die Bedrohungen.

Italiano :

Osservazione e presentazione delle maggiori specie di uccelli europei presenti in Vallespir, della loro biologia e delle loro minacce.

Espanol :

Observación y presentación de las mayores especies de aves europeas presentes en el Vallespir, su biología y amenazas.

L’événement BALADE RAPACES Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2025-07-31 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR