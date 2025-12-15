Balade raquettes familles la forêt dans tous ses états Métabief

Balade raquettes familles la forêt dans tous ses états

11 rue du village Métabief Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-03-02 17:00:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

Balade raquettes pour les familles afin d’en apprendre un peu plus sur les majestueuses forêts du Haut Doubs ainsi que de ces habitants, petits et grands.

Le matériel est inclu dans le tarif.

Sur réservation. .

11 rue du village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr

