Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’église Larochemillay

Larochemillay

Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales

Place de l’église Ecole l’Appel des bois Larochemillay Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Partez à la découverte des nos plantes comestibles et médicinales. Lors d’une balade bucolique de 2h30, Loïc et Stéphanie vous initieront à la reconnaissance et à l’identification des plantes sauvages rencontrées.

Inscription obligatoire. .

Place de l’église Ecole l’Appel des bois Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lappeldesbois.ecole@gmail.com

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English : Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales

L’événement Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Larochemillay a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)