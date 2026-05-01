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Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’église Larochemillay

Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’église Larochemillay

Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’église Larochemillay dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Ecole l'Appel des bois

Ville : 58370 Larochemillay

Département : Nièvre

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Larochemillay

Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales

Place de l’église Ecole l’Appel des bois Larochemillay Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Partez à la découverte des nos plantes comestibles et médicinales. Lors d’une balade bucolique de 2h30, Loïc et Stéphanie vous initieront à la reconnaissance et à l’identification des plantes sauvages rencontrées.
Inscription obligatoire.   .

Place de l’église Ecole l’Appel des bois Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   lappeldesbois.ecole@gmail.com

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English : Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales

L’événement Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Larochemillay a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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