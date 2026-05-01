Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’église Larochemillay
Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’église Larochemillay dimanche 24 mai 2026.
Larochemillay
Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales
Place de l’église Ecole l’Appel des bois Larochemillay Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Partez à la découverte des nos plantes comestibles et médicinales. Lors d’une balade bucolique de 2h30, Loïc et Stéphanie vous initieront à la reconnaissance et à l’identification des plantes sauvages rencontrées.
Inscription obligatoire. .
Place de l’église Ecole l’Appel des bois Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lappeldesbois.ecole@gmail.com
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English : Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales
L’événement Balade reconnaissance plantes sauvages comestibles et médicinales Larochemillay a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)