Balade Reconnaître les plantes sauvages La Jaille-Yvon Maison de l’alimentation itinérante La Jaille-Yvon

Balade Reconnaître les plantes sauvages La Jaille-Yvon

Maison de l’alimentation itinérante 290 Chemin de la Meltière La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:30:00

fin : 2025-11-20 12:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Partez à la découverte des plantes sauvages de l’automne. Vous serez guidés pour les reconnaître et savoir les utiliser pour se charger de vitalité avant l’hiver. Vous pourrez ensuite découvrir les produits confectionnés à partir des cueillettes. Le jeudi 20 novembre de 10h30 à 12h à la Jaille-Yvon.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

English :

Discover the wild plants of autumn. We’ll show you how to recognize them and how to use them to boost your vitality before winter. You’ll then be able to discover the products made from the plants you’ve picked. Thursday November 20, 10.30am-12pm, La Jaille-Yvon.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den wilden Pflanzen des Herbstes. Sie werden angeleitet, sie zu erkennen und zu wissen, wie man sie verwendet, um sich vor dem Winter mit Vitalität aufzuladen. Anschließend können Sie die aus den gesammelten Kräutern hergestellten Produkte kennenlernen. Am Donnerstag, den 20. November von 10:30 bis 12:00 Uhr in La Jaille-Yvon.

Italiano :

Scoprite le piante selvatiche dell’autunno. Vi verrà mostrato come riconoscerle e come utilizzarle per aumentare la vostra vitalità prima dell’inverno. Potrete poi scoprire i prodotti ottenuti dalle piante raccolte. Giovedì 20 novembre dalle 10.30 alle 12.00 a La Jaille-Yvon.

Espanol :

Descubra las plantas silvestres del otoño. Le enseñarán a reconocerlas y a utilizarlas para aumentar su vitalidad antes del invierno. A continuación, podrá descubrir los productos elaborados con las plantas que haya recogido. Jueves 20 de noviembre de 10:30 a 12:00 en La Jaille-Yvon.

