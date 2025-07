Balade rencontre avec des producteurs locaux Beaulieu-lès-Loches

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

2025-07-19

Partez à la découverte de La Ferme dans le Panier à Luzillé visite des plantations, explication « du champs de blé à la farine », présentation des véhicules (tracteurs, moissonneuses), ramassage des œufs et dégustation de produits.

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

Discover La Ferme dans le Panier in Luzillé tour of the plantations, explanation of « from wheat field to flour », presentation of vehicles (tractors, harvesters), egg collection and product tasting.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu La Ferme dans le Panier in Luzillé Besichtigung der Plantagen, Erklärung « vom Weizenfeld zum Mehl », Vorführung der Fahrzeuge (Traktoren, Erntemaschinen), Einsammeln der ?ufers und Verkostung der Produkte.

Italiano :

Visita a La Ferme dans le Panier a Luzillé visita alle piantagioni, spiegazione del processo « dal campo di grano alla farina », presentazione dei veicoli (trattori, mietitrebbie), raccolta delle uova e degustazione dei prodotti.

Espanol :

Haga un recorrido por La Ferme dans le Panier en Luzillé visita a las plantaciones, explicación de « del campo de trigo a la harina », presentación de vehículos (tractores, cosechadoras), recogida de huevos y degustación de productos.

