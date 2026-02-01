Balade rencontre PED Plougasnou
Balade rencontre PED Plougasnou vendredi 13 février 2026.
Balade rencontre PED
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
Date(s) :
2026-02-13
L’association Projets Echanges et Développement vous propose une balade à la rencontre de notre territoire et de ses acteurs. Pour cette demi journée visite du chantier ostréicole Galenn à Kerarmel. .
Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
