Balade rencontre PED

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

L’association Projets Echanges et Développement vous propose une balade à la rencontre de notre territoire et de ses acteurs. Pour cette matinée, visite du chantier du Musée de Morlaix avec Julien Thomas. .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

