Balade ressourçante « A la rencontre du sapin Président », Route de Bande, Saint-Pierre-de-Genebroz

Balade ressourçante « A la rencontre du sapin Président » Mercredi 5 août, 11h30 Route de Bande Savoie

Tarifs : Adulte/jeune plus de 12 ans 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T11:30:00+02:00 – 2026-08-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T11:30:00+02:00 – 2026-08-05T18:00:00+02:00

Dans la belle forêt de la Bauche, en direction du Mont Grêle, se tient l’un des derniers grands sages du massif Jurassien ! Nous irons le rencontrer en marche consciente lors d’un bain de forêt revigorant ! mais pas que… nous partagerons ensemble de belles expériences sensorielles, méditatives et de reliance au vivant.

Pour marcheur moyen – 2h de marche, 150m de dénivelé + ateliers.

Horaires : 9h30-16h00. Départ du parking forestier de Saint Pierre de Génébroz, situé au dessus du site de décollage de parapente. Prévoir le pique-nique. Co-voiturage possible de Lépin-le-lac, place de la gare. RV 9h, retour 16h30.

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature !

Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance). Autres dates possibles à la demande pour petit groupe ou en mode Solo / Duo : me contacter.

Durée : 6h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-a-la-rencontre-du-sapin-president-9615

Route de Bande Route de Bande Saint-Pierre-de-Genebroz 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-a-la-rencontre-du-sapin-president-9615 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-a-la-rencontre-du-sapin-president-9615 »}]

Bain de forêt immersif dans la montagne de l’Epine Nature Sortie nature