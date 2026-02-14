Balade ressourçante « Au coeur de la forêt », 73610 Aiguebelette-le-Lac, France, Aiguebelette-le-Lac

Balade ressourçante « Au coeur de la forêt » 20 mai et 23 juillet 73610 Aiguebelette-le-Lac, France Savoie

Tarifs : Enfant moins de 12 ans 12€ ; Adulte 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T11:30:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00

Vivez des expériences sensorielles étonnantes, marchez, respirez en conscience, portés par le rythme de la Nature.

Bain de forêt familial, à la demi-journée (2h30) – Ouvert à tous, enfants accompagnés et adultes.

1h de marche facile + parcours ponctué de différents ateliers ludiques proposés sous forme d’invitation (éveil sensoriel, chasse aux trésors de la nature, conte co-créatif…)

Forêt d’Aiguebelette-le-lac – Pays du Lac d’Aiguebelette (Savoie).

Départ du parking situé au-dessus de la gare, Aiguebelette-le-lac. Dates proposées à la demande pour groupes de 5 à 12 personnes.

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature ! Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance). Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 12 participants : me contacter.

Durée : 2h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-au-coeur-de-la-foret-5146

Entrez dans l’univers singulier de la forêt d’Aiguebelette où sapins, hêtres et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! Nature Sortie nature