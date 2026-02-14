Balade ressourçante « De l’Epine au Crucifix en marche consciente », La Motte-Servolex, France, Aiguebelette-le-Lac

Balade ressourçante « De l’Epine au Crucifix en marche consciente » 26 juillet et 27 août La Motte-Servolex, France Savoie

Tarifs : Adulte/jeune plus de 12 ans 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T11:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T11:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00

Bain de forêt immersif à la journée dans la montagne de l’Epine.

Col de L’Epine – Pays du Lac d’Aiguebelette, Savoie.

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature !

Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Pour marcheurs moyens – 2h40 de marche, 150m de dénivelé.

Horaires : 9h30-16h30.

Départ du parking du Col de l’Epine (La Motte Servolex). Covoiturage possible à partir de Nances parking face à la Maison du Lac, RV 9h, retour 17h. Prévoir le pique-nique.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance). Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 12 participants : me contacter.

Durée : 7h00

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-de-l-epine-au-crucifix-en-marche-consciente-4451

