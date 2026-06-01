Balade ressourçante « La forêt, mon espace de liberté », Col de la Crusille, 73470 Novalaise, France, Novalaise

Balade ressourçante « La forêt, mon espace de liberté » 17 juin et 12 août Col de la Crusille, 73470 Novalaise, France Savoie

Tarifs : Enfant moins de 12 ans 12€ ; Adulte 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T11:30:00+02:00 – 2026-08-12T14:00:00+02:00

Bain de forêt familial, à la demi-journée (2h30) – Ouvert à tous, enfants accompagnés et adultes.

1h de marche facile + parcours ponctué de différents ateliers ludiques proposés sous forme d’invitation.

Forêt du Col de la Crusille – Lac d’Aiguebelette (Savoie).

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature ! Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).

Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 12 participants ou en mode Solo, Duo : me contacter.

Durée : 2h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-la-foret-mon-espace-de-liberte-9611

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Suivez l’écureuil ! Marcher en conscience, s’immerger dans la forêt les sens en éveil, adopter la respiration sylvique, et… s’amuser joyeusement ! Nature Sortie nature