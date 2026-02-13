Balade ressourçante « L’énergie douce de la nature », Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Genix-les-Villages, France, Saint-Genix-les-Villages

Balade ressourçante « L’énergie douce de la nature » 30 mai et 18 août Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Genix-les-Villages, France Savoie

Tarifs : Adulte/jeune plus de 12 ans 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T11:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Bain de forêt immersif à la petite journée.

Lieu : Col du Mont Tournier, Saint Maurice de Rotherens, Savoie.

1h 15 de marche facile (90m de dénivelé).

Boucle en marche consciente ponctuée d’expériences sensorielles, méditatives et de reliance au vivant.

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature !

Horaires : 9h30/14h30. Départ du parking forestier situé juste avant le col en venant de Saint Maurice de Rotherens. Départ possible en co-voiturage de Nances à 9h, retour 15h. Prévoir le pique-nique. Possibilité de dates à la demande pour groupe constitué de 5 à 12 personnes.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance). Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 12 participants : me contacter.

Durée : 05h00

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-l-energie-douce-de-la-nature-5145

Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Genix-les-Villages, France Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Genix-les-Villages, France Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-l-energie-douce-de-la-nature-5145 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-l-energie-douce-de-la-nature-5145 »}]

À la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces des pèlerins du Saint Jacques de Compostelle. Connexion à la nature, méditation et ressenti énergétique. Nature Sortie nature