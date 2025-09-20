Balade rétro en bus vintage Place Bugeaud Périgueux

Balade rétro en bus vintage Place Bugeaud Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Balade rétro en bus vintage 20 et 21 septembre Place Bugeaud Dordogne

Gratuit. Sur réservation uniquement. Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte inédite de Périgueux à Coulounieix-Chamiers

Partez pour une balade patrimoniale originale, de Périgueux à Coulounieix-Chamiers, à la découverte de lieux méconnus.

L’occasion d’évoquer les grands travaux entrepris à Périgueux au XIXe siècle, qui ont profondément transformé la ville et ses abords.

Place Bugeaud Place Bugeaud, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine (0) 5 53 53 10 63 https://www.tourisme-grandperigueux.fr/ Découverte de Périgueux à bord d’un bus des années 1950 ; traversée de l’Isle par le bac de Campniac pour aller admirer l’architecture romane de La Maladrerie.

