Balade romantique aux chandelles

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le 14 février en soirée, le Château Royal d’Amboise ouvrira ses portes pour une soirée aux chandelles spéciale Saint-Valentin .

Le 14 février en soirée, le Château Royal d’Amboise ouvrira ses portes pour une soirée aux chandelles spéciale Saint-Valentin .

Dans une ambiance rehaussée par la lumière des chandelles et celle du feu de cheminée, cette soirée vous permettra de découvrir le château d’une manière romantique et intimiste.

Une ambiance musicale animera les salles et d’autres surprises viendront rythmer votre soirée en amoureux ou entre amis.

HORAIRES Accès par créneaux 18h00/18h30/19h00/19h30. Fin de la soirée à 20h30. L’entrée ne sera possible qu’au créneau réservé.

TARIFS Adulte 17€ Etudiant 14€ Enfant (7-18 ans) 11€ Abonné 7€ (pour le détenteur de la carte abonné seul)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 17 .

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the evening of February 14th, the Château Royal d?Amboise will open its doors for a special Valentine?s Day candlelit evening.

L’événement Balade romantique aux chandelles Amboise a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT 37