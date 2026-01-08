Balade romantique Saint Valentin Le Pèlerin Le Mont-Saint-Michel

Balade romantique Saint Valentin

Le Pèlerin Face à l’église Saint Pierre Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le guide de la baie Dominique Bunel, propose une balade romantique spéciale couple à l’occasion de la Saint Valentin traversée du village, sables mouvants, marée montante… 2-3 km 2h30. Départ du Pèlerin , face à l’église St Pierre. Tenue short, pieds nus ou chaussons néoprène ou bottes très bien couvert sur le haut du corps. .

Le Pèlerin Face à l’église Saint Pierre Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 6 15 26 38 48 dominiquebguide@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade romantique Saint Valentin

L’événement Balade romantique Saint Valentin Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-01-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts