Balade rose des belles demeures Lusigny

Balade rose des belles demeures Lusigny samedi 18 octobre 2025.

Balade rose des belles demeures

place du commerce Lusigny Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Montez dans une voiture de collection ou de prestige ou venez avec la vôtre sur un parcours d’environ 50 km découvrir des belles demeures à proximité de Lusigny. Les propriétaires ouvriront leur cour intérieure spécialement pour vous !

place du commerce Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 40 80 18 fanauto03@gmail.com

English :

Climb into a classic or prestige car, or bring your own on a 50 km drive to discover the beautiful homes near Lusigny. The owners will open their courtyards especially for you!

German :

Steigen Sie in einen Oldtimer oder ein prestigeträchtiges Auto oder kommen Sie mit Ihrem eigenen auf einer Strecke von etwa 50 km, um schöne Häuser in der Nähe von Lusigny zu entdecken. Die Besitzer werden ihre Innenhöfe speziell für Sie öffnen!

Italiano :

Salite su un’auto d’epoca o di prestigio, oppure prendete la vostra per un viaggio di 50 km alla scoperta delle splendide case vicino a Lusigny. I proprietari apriranno i loro cortili appositamente per voi!

Espanol :

Suba a un coche clásico o de prestigio, o coja el suyo propio para recorrer 50 km y descubrir las bellas casas cercanas a Lusigny. ¡Los propietarios le abrirán sus patios especialmente para usted!

