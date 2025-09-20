Balade rurale À la découverte des richesses architecturales de Salles-Lavalette Salles-Lavalette

Balade rurale À la découverte des richesses architecturales de Salles-Lavalette Salles-Lavalette samedi 20 septembre 2025.

Balade rurale À la découverte des richesses architecturales de Salles-Lavalette

le bourg Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte de ce village au riche passé, en compagnie du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), pour en comprendre l’évolution architecturale et paysagère.

.

le bourg Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 30 64 mairie.salleslavalette@wanadoo.fr

English : Rural walk: Discovering the architectural treasures of Salles-Lavalette

Discover this village with its rich history, accompanied by the Council for Architecture, Urban Planning and the Environment (CAUE), to understand its architectural and landscape evolution.

German :

Gehen Sie in Begleitung des Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) auf Entdeckungsreise durch dieses Dorf mit seiner reichen Vergangenheit, um die architektonische und landschaftliche Entwicklung zu verstehen.

Italiano :

Fate un giro in questo villaggio dal ricco passato, accompagnati dal Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), per comprenderne l’evoluzione architettonica e paesaggistica.

Espanol :

Haga un recorrido por este pueblo con un rico pasado, acompañado por el Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), para comprender su evolución arquitectónica y paisajística.

L’événement Balade rurale À la découverte des richesses architecturales de Salles-Lavalette Salles-Lavalette a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente