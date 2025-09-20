Balade rurale Croix gauloise Bernaville
Balade rurale Croix gauloise Bernaville samedi 20 septembre 2025.
Balade rurale Samedi 20 septembre, 14h00 Croix gauloise Somme
5€/personne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Ce samedi 20 septembre, découvrez l’architecture rurale et le petit patrimoine local de Bernaville (église, calvaire et mairie) dans une balade au cœur du centre-ville.
5 €/ personne. À payer en espèces ou par chèque. RDV devant la Croix Gauloise, place Jean-Marie Danel à 14h.
✏️ Si vous êtes intéressé, contactez-moi :
06 84 61 51 07
lachouette.espiegle@gmail.com
Croix gauloise place Jean-Marie Danel. 80370 Bernaville Bernaville 80370 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 61 51 07 »}, {« type »: « email », « value »: « lachouette.espiegle@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lachouette.espiegle@gmail.com »}]
Aude SAUTY