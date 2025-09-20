Balade rurale Croix gauloise Bernaville

Balade rurale Croix gauloise Bernaville samedi 20 septembre 2025.

Balade rurale Samedi 20 septembre, 14h00 Croix gauloise Somme

5€/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Ce samedi 20 septembre, découvrez l’architecture rurale et le petit patrimoine local de Bernaville (église, calvaire et mairie) dans une balade au cœur du centre-ville.

5 €/ personne. À payer en espèces ou par chèque. RDV devant la Croix Gauloise, place Jean-Marie Danel à 14h.

✏️ Si vous êtes intéressé, contactez-moi :

06 84 61 51 07

lachouette.espiegle@gmail.com

Croix gauloise place Jean-Marie Danel. 80370 Bernaville Bernaville 80370 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 61 51 07 »}, {« type »: « email », « value »: « lachouette.espiegle@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lachouette.espiegle@gmail.com »}]

Ce samedi 20 septembre, découvrez l’architecture rurale et le petit patrimoine local de Bernaville (église, calvaire et mairie) dans une balade au cœur du centre-ville.

Aude SAUTY