Balade rurale « Sur les traces de l’habitat viticole à Vaux-Rouillac » Samedi 18 octobre, 10h30 Mairie de Vaux-Rouillac Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T11:30:00

Fin : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T11:30:00

Prenez le temps de flaner dans les ruelles sineuses et laissez vous charmer par l’architecture nichée au coeur de terres viticoles en compagnie d’une architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Charente.

Mairie de Vaux-Rouillac 14 place du canton, 16170 Vaux-Rouillac Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

