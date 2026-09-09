Balade – « Saint-Paul-de-Vence dessinée », office de tourisme de Saint-Paul de Vence, Saint-Paul-de-Vence

Informations pratiques

Balade – « Saint-Paul-de-Vence dessinée » Samedi 19 septembre, 10h00 office de tourisme de Saint-Paul de Vence Alpes-Maritimes

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.

RDV : Office de tourisme

office de tourisme de Saint-Paul de Vence 2 rue grande 06570 saint paul de vence Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493328695 https://www.saint-pauldevence.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 32 86 95 »}, {« type »: « email », « value »: « Serviceguide@saint-pauldevence.com »}]

Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à ou un…

©Elisabeth Rossolin