Balade Saint-Priest-les-Fougères

Balade Saint-Priest-les-Fougères dimanche 21 septembre 2025.

Balade

Parking de la Mairie Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-10-12

2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04

Balades tranquilles dans nos campagnes le dimanche matin. Faire de la marche sans se faire mal au milieu de la nature.

Parking de la Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

English : Balade

Quiet Sunday morning walks in the countryside. Walking without hurting yourself in the middle of nature.

German : Balade

Gemütliche Spaziergänge in unseren ländlichen Gegenden am Sonntagmorgen. Wandern, ohne sich zu verletzen, inmitten der Natur.

Italiano :

Tranquille passeggiate in campagna la domenica mattina. Camminare senza farsi male in mezzo alla natura.

Espanol : Balade

Tranquilos paseos por el campo los domingos por la mañana. Caminar sin hacerse daño en plena naturaleza.

