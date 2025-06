Balade santé à Flers Rue Richard Lenoir Flers 1 juillet 2025 10:00

Orne

Balade santé à Flers Rue Richard Lenoir Place Wunstorf parking du château Flers Orne

La Mutualité Française Normandie, en partenariat avec Unis Cité, Réseau de confiance, organise mardi 1er juillet une balade santé à Flers.

La balade santé, propose aux participants de parcourir environ 2 km, avec des pauses santé. L’objectif est de profiter de ce temps pour échanger sur des sujets de prévention santé (alimentation, activité physique, santé mentale…).

L’intervention est animée par des professionnels, un chargé de prévention et un enseignant en activité physique adaptée.

Places limitées 20 participants maximum

Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 94 96 96

English : Balade santé à Flers

Mutualité Française Normandie, in partnership with Unis Cité, Réseau de confiance, is organizing a health walk in Flers on Tuesday July 1.

The health walk takes participants through a 2 km route, with health breaks. The aim is to take advantage of this time to discuss preventive health issues (diet, physical activity, mental health, etc.).

The walk is led by professionals, a prevention officer and a teacher of adapted physical activity.

Places are limited to a maximum of 20 participants

German :

Die Mutualité Française Normandie organisiert in Zusammenarbeit mit Unis Cité, Réseau de confiance, am Dienstag, den 1. Juli, einen Gesundheitsspaziergang in Flers.

Der Gesundheitsspaziergang schlägt den Teilnehmern vor, etwa 2 km zurückzulegen, mit Gesundheitspausen. Ziel ist es, die Zeit zu nutzen, um sich über Themen der Gesundheitsprävention (Ernährung, körperliche Aktivität, psychische Gesundheit usw.) auszutauschen.

Die Intervention wird von Fachleuten geleitet, einem Präventionsbeauftragten und einem Lehrer für angepasste körperliche Aktivität.

Begrenzte Plätze: maximal 20 Teilnehmer

Italiano :

La Mutualité Française Normandie, in collaborazione con Unis Cité, Réseau de confiance, organizza una passeggiata della salute a Flers martedì 1° luglio.

La passeggiata della salute porterà i partecipanti a percorrere circa 2 km, con pause salutari. L’obiettivo è quello di utilizzare questo tempo per discutere di temi di prevenzione della salute (dieta, attività fisica, salute mentale, ecc.).

La passeggiata è guidata da professionisti, un responsabile della prevenzione e un insegnante di attività fisica adattata.

I posti sono limitati: massimo 20 partecipanti

Espanol :

Mutualité Française Normandie, en colaboración con Unis Cité, Réseau de confiance, organiza el martes 1 de julio un paseo por la salud en Flers.

El recorrido será de unos 2 km, con descansos. El objetivo es aprovechar este tiempo para hablar de temas de salud preventiva (alimentación, actividad física, salud mental, etc.).

El paseo está dirigido por profesionales, un responsable de prevención y un profesor de actividad física adaptada.

Plazas limitadas: 20 participantes como máximo

