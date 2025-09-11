Balade santé séniors Découverte de la faune et de la flore d’une zone humide Rue de l’abbaye Étival-Clairefontaine

Rue de l’abbaye Parking du cimetière Étival-Clairefontaine Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-11 14:00:00

fin : 2025-09-11 16:00:00

Balade ponctuée de pauses pour découvrir la faune et la flore d’une zone humide, animée par l’association ETC TERRA. Ces balades santé permettent d’allier activité physique et culturelle en découvrant la richesse du patrimoine local et les bienfaits de la nature. Une collation sera proposée à la fin de la balade.Adultes

Rue de l’abbaye Parking du cimetière Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 6 49 85 62 31 inscription@mfge.fr

English :

A walk punctuated by breaks to discover the flora and fauna of a wetland, led by the ETC TERRA association. These healthy walks combine physical and cultural activity, while discovering the richness of the local heritage and the benefits of nature. A snack will be served at the end of the walk.

German :

Ein Spaziergang mit Pausen, um die Fauna und Flora eines Feuchtgebiets zu entdecken, geleitet von der Vereinigung ETC TERRA. Diese Gesundheitsspaziergänge ermöglichen es, körperliche und kulturelle Aktivität zu verbinden und dabei das reiche lokale Kulturerbe und die Wohltaten der Natur zu entdecken. Am Ende des Spaziergangs wird ein Imbiss angeboten.

Italiano :

Una passeggiata intervallata da pause per scoprire la flora e la fauna di una zona umida, guidata dall’associazione ETC TERRA. Queste passeggiate salutari combinano attività fisica e culturale, scoprendo la ricchezza del patrimonio locale e i benefici della natura. Al termine della passeggiata sarà servita una merenda.

Espanol :

Un paseo salpicado de pausas para descubrir la flora y la fauna de un humedal, dirigido por la asociación ETC TERRA. Estos paseos saludables combinan actividad física y cultural, al tiempo que descubren la riqueza del patrimonio local y los beneficios de la naturaleza. Al final del paseo se servirá un tentempié.

