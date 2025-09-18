Balade santé séniors Découverte de l’abbaye Saint-Pierre et de l’histoire des environs Parking de la Médiathèque Étival-Clairefontaine

Balade santé séniors Découverte de l’abbaye Saint-Pierre et de l’histoire des environs

Parking de la Médiathèque Cour des moines Étival-Clairefontaine Vosges

Balade ponctuée de pauses pour découvrir l’abbaye Saint-Pierre et l’histoire des environs, animée par l’Office de Tourisme. Ces balades santé permettent d’allier activité physique et culturelle en découvrant la richesse du patrimoine local et les bienfaits de la nature. Une collation sera proposée à la fin de la balade.Adultes

English :

A walk punctuated by breaks to discover Saint-Pierre Abbey and the history of the surrounding area, led by the Tourist Office. These healthy walks combine physical activity and culture, while discovering the richness of the local heritage and the benefits of nature. A snack will be served at the end of the walk.

German :

Spaziergang mit Pausen, um die Abtei Saint-Pierre und die Geschichte der Umgebung zu entdecken, geleitet vom Office de Tourisme. Diese Gesundheitsspaziergänge ermöglichen es, körperliche und kulturelle Aktivität zu verbinden und dabei das reiche lokale Kulturerbe und die Wohltaten der Natur zu entdecken. Am Ende des Spaziergangs wird ein Imbiss angeboten.

Italiano :

Una passeggiata intervallata da pause per scoprire l’Abbazia di Saint-Pierre e la storia dei dintorni, guidata dall’Ufficio del Turismo. Queste passeggiate salutari combinano attività fisica e culturale, scoprendo la ricchezza del patrimonio locale e i benefici della natura. Al termine della passeggiata verrà servito uno spuntino.

Espanol :

Un paseo salpicado de pausas para descubrir la abadía de Saint-Pierre y la historia de los alrededores, dirigido por la Oficina de Turismo. Estos paseos saludables combinan la actividad física y cultural al tiempo que descubren la riqueza del patrimonio local y los beneficios de la naturaleza. Al final del paseo se servirá un tentempié.

