Balade sauvage au féminin

Mouchard Jura

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

Découverte de plantes alliées du féminin, de la puberté à la ménopause.

Marche douce en nature • Partages entre femmes

Avec une animatrice nature et une éducatrice menstruelle

Au programme

des plantes faciles à reconnaître

des usages simples pour soutenir ton cycle

un moment de douceur pour toi

Horaires

14 à 16h

Tarifs

Prix libre et conscient .

Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 15 36 89 helenehuleux@gmail.com

English : Balade sauvage au féminin

