Balade sauvage au féminin Mouchard samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
Découverte de plantes alliées du féminin, de la puberté à la ménopause.
Marche douce en nature • Partages entre femmes
Avec une animatrice nature et une éducatrice menstruelle
des plantes faciles à reconnaître
des usages simples pour soutenir ton cycle
un moment de douceur pour toi
14 à 16h
Prix libre et conscient .
Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 15 36 89 helenehuleux@gmail.com
