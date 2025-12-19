Balade sauvage d’hiver ! Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Balade sauvage d’hiver !

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-01-24 09:45:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Pour fêter l’hiver, Thomas vous propose une balade enjouée sur l’un des plus beaux sentiers normands. Vous y découvrirez les plantes sauvages comestibles, médicinales et toxiques, de la région et de la saison. Car oui, même en hiver, il est possible de rencontrer des plantes passionnantes ! Vous apprendrez à en identifier et à en utiliser un certain nombre. Apportez un pique-nique nous ferons ripaille sur le chemin. Pendant la balade, Thomas vous donnera quelques-unes de ses recettes et vous fera goûter une de ses tisanes sauvages. Berce, benoîte urbaine, angélique et fusain deviendront vos compagnons.

Important apporter un pique-nique. Prévoir vêtements de pluie et vêtements chauds selon la météo. Chaussures de randonnée ou bonnes baskets

Précisez à l’inscription si vous êtes l’heureux possesseur d’un véhicule motorisé et si vous êtes prêt à l’utiliser pour un covoiturage vers le lieu de la balade

Avec Thomas Ferrand, départ à Logre .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Balade sauvage d’hiver !

To celebrate winter, Thomas invites you on a light-hearted stroll along one of Normandy’s most beautiful trails. You’ll discover the edible, medicinal and toxic wild plants of the region and the season. Because yes, even in winter, it’s possible to come across some fascinating plants!

