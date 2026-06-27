Balade secrète en Corrèze Les trésors cachés de Queyssac-les-Vignes Queyssac-les-Vignes
Balade secrète en Corrèze Les trésors cachés de Queyssac-les-Vignes Queyssac-les-Vignes mardi 21 juillet 2026.
Queyssac-les-Vignes
Balade secrète en Corrèze Les trésors cachés de Queyssac-les-Vignes
place de la mairie Queyssac-les-Vignes Corrèze
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Queyssac-les-Vignes est une petite commune rurale du sud de la Corrèze, sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne. Ce village au riche passé historique conserve une église, les vestiges d’une tour médiévale et la chapelle romane Saint-Blaise. Longtemps tournée vers la viticulture, la commune est connue pour le vin paillé de Corrèze, spécialité locale traditionnelle. Noix, fraises, pêches et élevage complètent son activité agricole. Avec un peu plus de 200 habitants, elle offre un cadre authentique, paisible et convivial .
place de la mairie Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46
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L’événement Balade secrète en Corrèze Les trésors cachés de Queyssac-les-Vignes Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme