Queyssac-les-Vignes

Balade secrète en Corrèze Les trésors cachés de Queyssac-les-Vignes

place de la mairie Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Queyssac-les-Vignes est une petite commune rurale du sud de la Corrèze, sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne. Ce village au riche passé historique conserve une église, les vestiges d’une tour médiévale et la chapelle romane Saint-Blaise. Longtemps tournée vers la viticulture, la commune est connue pour le vin paillé de Corrèze, spécialité locale traditionnelle. Noix, fraises, pêches et élevage complètent son activité agricole. Avec un peu plus de 200 habitants, elle offre un cadre authentique, paisible et convivial .

place de la mairie Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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L’événement Balade secrète en Corrèze Les trésors cachés de Queyssac-les-Vignes Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme