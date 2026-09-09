Balade semi-nocturne dans Reuilly, Maison de Reuilly, Reuilly

Informations pratiques

Balade semi-nocturne dans Reuilly Samedi 19 septembre, 18h00 Maison de Reuilly Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

En partenariat avec l’association des Amis de Reuilly, la ville de Reuilly organise une balade commentée à travers les rues de notre centre-bourg à la nuit tombante. Une sortie pensée pour mettre en lumière le patrimoine historique de Reuilly et retracer les grandes étapes de notre passé local.

Informations pratiques :

Date : Samedi 19 septembre

Heure : Départ à 18h

Rendez-vous : À la Maison de Reuilly

Durée : Environ 1h30

Prévoyez des chaussures confortables.

Pour clôturer cette visite, un verre de l’amitié sera proposé afin de poursuivre les échanges sur notre patrimoine local dans la convivialité.

Maison de Reuilly 7 rue Voltaire, 36260 Reuilly Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire 02 54 49 10 47 https://maisondereuilly.fr/ La Maison de Reuilly, inaugurée en juin 2017, située au cœur du village, est un lieu dédié à l’art, la culture et le terroir. Les salles d’expositions permettent l’accueil d’une collection permanente d’œuvres de l’artiste Paul Surtel et, depuis son inauguration, plus d’une quarantaine d’autres collections d’œuvres diverses (peintures, photographies, sculptures, …) ont été mises en avant lors d’expositions temporaires.

Un espace de vente de produits locaux vous attend, et tout particulièrement les vins de l’Appellation Reuilly : Sauvignon blanc, Pinot gris et Pinot noir.

Depuis 2020, la Maison de Reuilly a rejoint le réseau des Micro-Folies et dispose d’un musée numérique avec plus de 3000 œuvres nationales et internationales !

L’année est ponctuée de rencontres artistiques, de découvertes œnologiques, des conférences… par le biais d’ateliers.

En partenariat avec l’association des Amis de Reuilly, la ville de Reuilly organise une balade commentée à travers les rues de notre centre-bourg à la nuit tombante.

© Mairie de Reuilly