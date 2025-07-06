Balade sensible avec Barbara Fecchio – JEP2025 JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux

Sur inscription

Début : 2025-07-06T10:30:00 – 2025-07-06T11:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Un parcours lent et guidé, pour aller à la rencontre d’une sélection d’œuvres à travers le corps, l’imaginaire et l’intelligence sensible. Un temps suspendu où l’attention devient un geste d’écoute.

Rendez-vous à l’accueil du Jardin Botanique

Réservation : Jauge limitée, inscription conseillée à l’adresse : barbarafecchio@gmail.com

Prix : Gratuit

Durée : 1h

JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine barbarafecchio@gmail.com

Un parcours lent et guidé, pour aller à la rencontre d'une sélection d'œuvres à travers le corps, l'imaginaire et l'intelligence sensible. Un temps suspendu où l'attention devient un geste d'écoute.

Mobulas de Héctor Zamora ©F.Deval | Ville de Bordeaux