Balade sensible avec David Allart, artiste La Kunsthalle Mulhouse

Balade sensible avec David Allart, artiste Samedi 20 septembre, 15h30 La Kunsthalle European Collectivity of Alsace

Participation libre et gratuite. Départ à 15h30 de La Kunsthalle. Durée 1h30

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Tout au long de l’exposition Déborder la rivière, La Kunsthalle propose un cycle de balades inspirées des thématiques explorées par les artistes. La rivière, la faune, la flore, ainsi que l’histoire de l’Ill et de la ville seront évoquées par des guides offrant un regard tantôt scientifique, tantôt poétique.

Pour l’exposition, David Allart a conçu une cartographie sensible de l’Ill, enrichie de souvenirs partagés par divers participants. Pendant l’été, témoignages et récits ont été recueillis et rassemblés, formant une archive inédite à découvrir. La balade sensible invite à déambuler le long de l’Ill tout en lisant une sélection de ces souvenirs.

Chaque participant peut se faire lecteur ou auditeur, et percevoir l’Ill autrement, à travers anecdotes et confidences qui composent une autre histoire de ce cours d’eau emblématique.

David Allart se distingue par sa maîtrise de l’impression traditionnelle d’estampes, du graphisme et de l’édition d’art en série limitée.

La Kunsthalle 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg European Collectivity of Alsace Grand Est La Kunsthalle est le centre d'art contemporain d'intérêt national de la ville de Mulhouse, installé à la Fonderie, ancien bâtiment industriel reconverti, qu'elle partage avec l'Université de Haute-Alsace, les archives de la ville et les Ateliers pédagogiques d'arts plastiques.

Avec trois expositions par an, elle promeut et favorise la création artistique, aussi bien régionale que nationale et internationale. Elle s’adresse à tous les publics à travers des rendez-vous ponctuels ou réguliers, toujours en lien avec les expositions. Elle développe un important programme de médiation culturelle en proposant un large panel de visites.

La Kunsthalle est un lieu ouvert et rayonnant, grâce à un projet fondé sur l’échange et la recherche, qui inclut un principe d’invitation de commissaires d’exposition et d’artistes majeurs. Elle est aussi un lieu d’expérimentation, qui donne sa chance à de jeunes figures prometteuses.

Journées européennes du patrimoine 2025

© David Allart