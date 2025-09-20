Balade sensible avec David Allart, artiste La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse

Balade sensible avec David Allart, artiste Samedi 20 septembre, 15h30 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Participation libre et gratuite

Tout au long de l’exposition Déborder la rivière, La Kunsthalle propose un cycle de balades en lien aux thématiques abordées par les artistes. La rivière, la faune, la flore, l’histoire de l’Ill et de la ville seront contées par des guides qui nous promèneront au bord de l’eau et nous délivreront leurs regards d’experts scientifiques ou de rêveurs assumés.

Balade sensible avec David Allart, artiste

David Allart a créé et réalisé pour l’exposition une cartographie sensible de l’Ill sur laquelle des publics complices ont partagé leurs souvenirs en lien avec la rivière. Tout au long de l’été, des récits et témoignages ont été collectés et consignés, constituant une archive inédite à découvrir. La balade sensible est une invitation à la promenade le long de l’Ill et à la lecture d’une sélection de ces souvenirs. Chaque participant peut être lecteur et/ou auditeur et découvrir l’Ill autrement, à travers des anecdotes ou des confidences qui fabriquent une autre histoire de ce cours d’eau emblématique de la région.

David Allart est spécialisé dans l’impression traditionnelle d’estampes, le graphisme et l’édition d’art en série limitée.

Participation libre et gratuite. Départ à 15h30 de La Kunsthalle. Durée 1h30

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/lill-deborder-la-riviere/ »}]

© David Allart