Balade sensible dans la mangrove – Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa 18 juin 2025 15:00

Nouvelle-Calédonie

Balade sensible dans la mangrove Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-18 17:00:00

2025-06-18

2025-06-25

2025-06-28

La Maison de la Biodiversité vous invite les mercredis 18 & 25 juin, à une balade sensible dans la mangrove.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43

English :

On Wednesday June 18 & 25, the Maison de la Biodiversité invites you on a sensitive stroll through the mangrove swamp.

German :

Das Maison de la Biodiversité lädt Sie am Mittwoch, den 18. & 25. Juni, zu einem sensiblen Spaziergang durch die Mangrovenwälder ein.

Italiano :

Mercoledì 18 e 25 giugno, la Maison de la Biodiversité vi invita a partecipare a una passeggiata sensibile nella palude di mangrovie.

Espanol :

Los miércoles 18 y 25 de junio, la Maison de la Biodiversité le invita a participar en un paseo sensitivo por el manglar.

