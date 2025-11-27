Balade sensible Place du Huit Mai Ouanne

Balade sensible

Place du Huit Mai Mairie Ouanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 09:00:00

fin : 2025-11-27 12:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Parcourez autrement la ville de Ouanne lors d’un parcours interactif d’environ 2 km, animé par le CPIE Yonne et Nièvre.Vers un urbanisme favorable à la santé pour nos villes et villages de Bourgogne-Franche-Comté. .

Place du Huit Mai Mairie Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 55 57 contact@cpie-yonnenievre.org

