Balade sensible Sur les rives de l’Ain Pont-de-Poitte

Pont-de-Poitte
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Nous vous donnons la possibilité de construire votre commune de demain favorable à votre santé. Une invitation à porter un autre regard sur votre environnement lors d’une balade d’observation ouverte aux habitants de Pont-de-Poitte, Patornay et Mesnois.
Envie de plus de nature ? Un air plus respirable ? Ou des alternatives de mobilité disponibles dans votre commune ?
Rejoignez-nous pour nous en faire part lors de cette animation gratuite d’une durée d’environ 2h et accessible à tous les habitants.
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo. RDV au parking de la mairie de Pont-de-Poitte. .
Parking de la mairie Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
