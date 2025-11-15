Balade sensible Sur les rives de l’Ain Pont-de-Poitte

Balade sensible Sur les rives de l’Ain

Nous vous donnons la possibilité de construire votre commune de demain favorable à votre santé. Une invitation à porter un autre regard sur votre environnement lors d’une balade d’observation ouverte aux habitants de Pont-de-Poitte, Patornay et Mesnois.

Envie de plus de nature ? Un air plus respirable ? Ou des alternatives de mobilité disponibles dans votre commune ?

Rejoignez-nous pour nous en faire part lors de cette animation gratuite d’une durée d’environ 2h et accessible à tous les habitants.

Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo. RDV au parking de la mairie de Pont-de-Poitte. .

