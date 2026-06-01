Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant Mendive
Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant Mendive samedi 20 juin 2026.
Mendive
Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant
Plateau d’Iraty Cize Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 13:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le temps d’une balade sensorielle en forêt d’une matinée, venez explorer chaque élément du vivant la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu, et son lien spécifique avec votre voix.
En cas de pluie report au 27 juin. .
Plateau d’Iraty Cize Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 07 45 lechemindeschants@orange.fr
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English : Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant
L’événement Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant Mendive a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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