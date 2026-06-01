Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant Mendive samedi 20 juin 2026.

Mendive

Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant

Plateau d’Iraty Cize Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le temps d’une balade sensorielle en forêt d’une matinée, venez explorer chaque élément du vivant la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu, et son lien spécifique avec votre voix.

En cas de pluie report au 27 juin. .

Plateau d’Iraty Cize Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 07 45 lechemindeschants@orange.fr

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English : Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant

L’événement Balade sensorielle à Iraty la voix et le vivant Mendive a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque