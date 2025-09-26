Balade sensorielle au Bois Gourmand Chalon-sur-Saône

Balade sensorielle au Bois Gourmand

4 Rue Jules Ferry Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

2025-09-26

Le 26 septembre, participez à une balade sensorielle au Bois gourmand (14h-16h) pour explorer odeurs, textures et secrets des plantes. La sortie se termine par une dégustation au parfum sauvage, éveillant vos sens dans ce lieu naturel et convivial. .

4 Rue Jules Ferry Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 26 20 14 laurette71440@gmail.com

