Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux

Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux mardi 29 juillet 2025 10:30:00.

Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson

Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 10:30:00

fin : 2025-07-29 12:00:00

Date(s) :

2025-07-29

Animée par Natur’Odyssée.

Embarquez pour une aventure unique en famille avec notre balade sensorielle en forêt, où chaque pas éveillera vos sens et créera des souvenirs inoubliables. Découvrez les merveilles de la nature à travers des activités ludiques et éducatives, parfaites pour petits et grands.

De 10h30 à 12h.

Tarif adulte 3€, enfant (de 6 à 12 ans) 5€

Le 29 juillet

Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .

Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson

German : Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2025-06-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE