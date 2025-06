BALADE SENSORIELLE Azille 16 juillet 2025 08:00

Aude

BALADE SENSORIELLE Azille Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 08:00:00

fin : 2025-07-16 10:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Balades sensorielles de 8h à 10h. Un parcours sur le domaine avec expériences autour de nos 5 sens. Un temps hors du temps, pour se détendre et se ressourcer! Dégustation de vins, musique.

Azille 11700 Aude Occitanie +33 6 28 25 29 18

English :

Sensory walks from 8am to 10am. A tour of the estate with experiments using all 5 senses. A time out, to relax and recharge your batteries! Wine tasting, music.

German :

Sinneswanderungen von 8.00 bis 10.00 Uhr. Ein Rundgang über das Gelände mit Erfahrungen rund um unsere fünf Sinne. Eine Zeit außerhalb der Zeit, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken! Weinverkostung, Musik.

Italiano :

Passeggiate sensoriali dalle 8.00 alle 10.00. Un tour della tenuta con esperimenti che utilizzano i 5 sensi. Un momento fuori dal tempo, per rilassarsi e ricaricarsi! Degustazione di vini e musica.

Espanol :

Paseos sensoriales de 8.00 a 10.00 h. Un recorrido por la finca con experimentos con los 5 sentidos. Un momento fuera del tiempo, para relajarse y recargar las pilas Cata de vinos y música.

