Balade sensorielle & botanique à Tamniès Tamniès

Etang de Tamniès Tamniès Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Balade d’automne à Tamniès

Promenade ludique et relaxante pour explorer la nature et les 5 sens animé par Hermy, guide accompagnatrice certifiée en randonnée, sylvothérapie et bain de forêt.   .

Etang de Tamniès Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54 

