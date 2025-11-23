Balade sensorielle & botanique à Tamniès Tamniès
Balade sensorielle & botanique à Tamniès Tamniès dimanche 23 novembre 2025.
Balade sensorielle & botanique à Tamniès
Etang de Tamniès Tamniès Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Balade d’automne à Tamniès
Promenade ludique et relaxante pour explorer la nature et les 5 sens animé par Hermy, guide accompagnatrice certifiée en randonnée, sylvothérapie et bain de forêt. .
Etang de Tamniès Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54
English : Balade sensorielle & botanique à Tamniès
German : Balade sensorielle & botanique à Tamniès
Italiano :
Espanol : Balade sensorielle & botanique à Tamniès
L’événement Balade sensorielle & botanique à Tamniès Tamniès a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir