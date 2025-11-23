Balade sensorielle & botanique à Tamniès Tamniès

Balade sensorielle & botanique à Tamniès

Etang de Tamniès Tamniès Dordogne

Balade d’automne à Tamniès

Promenade ludique et relaxante pour explorer la nature et les 5 sens animé par Hermy, guide accompagnatrice certifiée en randonnée, sylvothérapie et bain de forêt. .

Etang de Tamniès Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54

