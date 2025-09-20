Balade sensorielle de Brive Jardin potager Noël Boudy Brive-la-Gaillarde

Balade sensorielle de Brive Samedi 20 septembre, 10h00 Jardin potager Noël Boudy Corrèze

Tarif réduit pour les adultes (8€), tarif spécial pour les enfants (4€). Sur réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Vous connaissez Brive-la-Gaillarde ? Pas si sûr ! Connaissez-vous son histoire, ses anecdotes, ses trésors cachés ?

C’est ce que je vous propose de découvrir ensemble à travers une balade, qui vous amènera, à travers l’utilisation des sens, du jeu et de l’expérimentation, à voir Brive autrement. Un moment insolite et amusant à partager en famille !

Jardin potager Noël Boudy Avenue Poincaré, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0681421948 https://www.cyrielle-patrimoine.fr/balade-sensorielle-brive/ [{« type »: « phone », « value »: « 0681421948 »}, {« type »: « email », « value »: « cyrielle.lagorse@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cyrielle-patrimoine.fr/reservation-2/ »}] Parcours dans le centre ville de Brive.

Point de rdv : le jardin potager Parking place Winston Churchill et place Thiers, à quelques mètres.

