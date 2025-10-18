Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes

Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes samedi 18 octobre 2025.

Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion

Château Champion 762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le 18 octobre, de 18h30 à 22h, plongez dans une expérience magique au Château Champion.

Balade aux lanternes dans les vignes, jeux sensoriels, dégustation de vins accompagnée de planches gourmandes.

Et pour finir la soirée … une délicieuse surprise grillée vous attend !

Coupe-vent et vêtements chauds, chaussures confortables pour la marche.

Tarifs à partir de 20€ .

Château Champion 762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 11 53 48 info@chateau-champion.com

English : Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion

German : Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion

Italiano :

Espanol : Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion

L’événement Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Saint-Emilion