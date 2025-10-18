Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes
Balade sensorielle et gourmande à la lueur des lanternes au Château Champion
Château Champion 762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le 18 octobre, de 18h30 à 22h, plongez dans une expérience magique au Château Champion.
Balade aux lanternes dans les vignes, jeux sensoriels, dégustation de vins accompagnée de planches gourmandes.
Et pour finir la soirée … une délicieuse surprise grillée vous attend !
Coupe-vent et vêtements chauds, chaussures confortables pour la marche.
Tarifs à partir de 20€ .
+33 6 09 11 53 48 info@chateau-champion.com
