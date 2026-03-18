Balade sensorielle et immersive en forêt

Lanton Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-21 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Plongez dans une balade immersive en forêt où chaque pas devient une invitation à éveiller les sens. Accompagnés par Evelyne, cette balade est bien plus qu’une simple découverte locale c’est une parenthèse où se mêlent beautés naturelles et exploration sensorielle.

Écoutez le murmure du vent dans les arbres, le craquement des feuilles sous les pieds,

touchez les écorces, les mousses, les pierres, pour ressentir la texture de la forêt, sentir

les parfums de la nature, observez la lumière filtrant à travers les branches,

les jeux d’ombres et de couleurs.

Les échanges, guidés par Evelyne, permettent de partager son vécu et de s’enrichir des expériences de

Informations pratiques

Durée 1h30

Enfants dès 6 ans

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Balade sensorielle et immersive en forêt

L’événement Balade sensorielle et immersive en forêt Lanton a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur Bassin