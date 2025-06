Balade Sensorielle et Ludique – Chanteloup-les-Bois 24 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

Balade Sensorielle et Ludique Etang de Péronne Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Début : 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24 12:00:00

2025-07-24

Eveillez vos sens en découvrant l’étant de Péronne et ses habitants.

Activité organisée dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou.

Activité ouverte aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire sur le site web de la Fédération de Pêche de Maine-et-Loire. .

Etang de Péronne

Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

English :

Awaken your senses as you discover Péronne and its inhabitants.

German :

Erwecken Sie Ihre Sinne, indem Sie das Wesen von Péronne und seine Bewohner kennenlernen.

Italiano :

Risvegliate i vostri sensi scoprendo Péronne e i suoi abitanti.

Espanol :

Despierte sus sentidos descubriendo Péronne y sus habitantes.

L’événement Balade Sensorielle et Ludique Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de tourisme du Choletais