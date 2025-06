Balade sensorielle et silencieuse dans la campagne au cœur des vignes de Bourgogne Saint-Denis-de-Vaux 19 juillet 2025 14:00

Saône-et-Loire

Balade sensorielle et silencieuse dans la campagne au cœur des vignes de Bourgogne Saint Denis de Vaux

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-07-19

2025-08-30

DANS UN CADRE PROPICE AU CALME ET À LA SÉRÉNITÉ

– Accompagné et guidé pour se rapprocher en conscience de la nature et de vous-même.

– Être à l’écoute de vos sensations et découvrir le silence

– Faire l’expérience de la sororité, de l’apaisement, de l’émerveillement et des émotions retrouvées dans un espace doux et accueillant

Offrez-vous une parenthèse enchantée de douceur et de quiétude loin du brouhaha !

Prenez un temps de déconnexion, un temps qui vous appartient, un temps de mieux être et de ressourcement à la campagne dans un cadre bienveillant de santé/nature.

Lâcher-prise, ralentir, retrouver l’équilibre en se reliant au vivant et en éveillant vos sens .

Saint Denis de Vaux

Saint-Denis-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

