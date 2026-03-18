Balade sensorielle

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Redécouvrez la nature autrement lors d’une balade sensorielle de 2,7 km. Touchez, écoutez, sentez… et laissez vos sens vous guider. Une sortie familiale pour explorer la nature différemment. Avec Centre Bretagne Nature.

10h sur inscription. 5€/adulte et 4€/enfant (-12 ans). À partir de 4 ans prévoir des chaussures de marche. .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade sensorielle La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-03-18 par OT BAUD Communauté