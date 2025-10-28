Balade sensorielle Maisoncelles-du-Maine

Balade sensorielle

Au pied de l’Observatoire Maisoncelles-du-Maine Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 10:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Balade sensorielle au coeur d’une flore hivernale !

Rdv au pied de l’Observatoire à Maisoncelles-du-Maine, pour une déambulation à la découverte de la flore hivernale. Je vous inviterai à explorer par les sens et à vous laisser surprendre par les sensations. La sortie aura lieu quelque soit la météo, prévoyez une tenue adaptée.

6 euros par adultes

Samedi 3 janvier 10h –

Renseignements et inscriptions

Julie Pinçon Benedicta Paysanne Fleuriste

06 99 43 75 88

Benedicta@etik.com .

English :

A sensory stroll through winter flora!

German :

Sinnesspaziergang im Herzen einer winterlichen Flora!

Italiano :

Una passeggiata sensoriale nella flora invernale!

Espanol :

Un paseo sensorial por la flora invernal

