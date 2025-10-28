Balade sensorielle Maisoncelles-du-Maine
Balade sensorielle Maisoncelles-du-Maine samedi 3 janvier 2026.
Balade sensorielle
Au pied de l’Observatoire Maisoncelles-du-Maine Mayenne
Balade sensorielle au coeur d’une flore hivernale !
Rdv au pied de l’Observatoire à Maisoncelles-du-Maine, pour une déambulation à la découverte de la flore hivernale. Je vous inviterai à explorer par les sens et à vous laisser surprendre par les sensations. La sortie aura lieu quelque soit la météo, prévoyez une tenue adaptée.
Renseignements et inscriptions
Julie Pinçon Benedicta Paysanne Fleuriste
06 99 43 75 88
Benedicta@etik.com .
English :
A sensory stroll through winter flora!
German :
Sinnesspaziergang im Herzen einer winterlichen Flora!
Italiano :
Una passeggiata sensoriale nella flora invernale!
Espanol :
Un paseo sensorial por la flora invernal
