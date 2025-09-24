Balade sensorielle Mouriès

Balade sensorielle Mouriès mercredi 24 septembre 2025.

Balade sensorielle

Mercredi 24 septembre 2025 de 14h à 16h30. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Balade sensorielle Cette balade est une occasion de s’harmoniser avec la nature. Sentir, écouter, toucher, respirer… prenons le temps de développer nos sens à travers la nature qui nous entoure.

– Chemins faisan

Balade sensorielle Cette promenade invite à profiter pleinement de la nature. On prend le temps de sentir les odeurs, d’écouter les sons, de toucher les arbres et les plantes, de respirer l’air frais. C’est un moment pour ralentir, se détendre et se reconnecter au monde vivant qui nous entoure

– Chemins faisan .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Sensory walk: This walk is an opportunity to harmonize with nature. Smell, listen, touch, breathe… let’s take the time to develop our senses through the nature that surrounds us.

– Pheasant trails

German :

Spaziergang für die Sinne: Dieser Spaziergang ist eine Gelegenheit, sich mit der Natur zu harmonisieren. Riechen, hören, berühren, atmen… Nehmen wir uns die Zeit, unsere Sinne durch die Natur, die uns umgibt, zu entwickeln.

– Fasanenwege

Italiano :

Passeggiata sensoriale: questa passeggiata è un’occasione per entrare in sintonia con la natura. Annusare, ascoltare, toccare, respirare… prendiamoci il tempo per sviluppare i nostri sensi attraverso la natura che ci circonda.

– Sentieri del fagiano

Espanol :

Paseo sensorial: Este paseo es una oportunidad para entrar en sintonía con la naturaleza. Oler, escuchar, tocar, respirar… tomémonos el tiempo necesario para desarrollar nuestros sentidos a través de la naturaleza que nos rodea.

– Senderos de faisanes

L’événement Balade sensorielle Mouriès a été mis à jour le 2025-08-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles